Курс гривни вырос на 0,28%

С начала месяца гривня укрепилась на межбанковском валютном рынке на 0,14% - до 7,9094 грн./долл. США, а на наличном по операциям продажи долларов США - на 0,28 % - до 7,9251 грн./долл. США. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала июня на межбанковском валютном рынке наблюдается сезонное замедление деловой активности его субъектов. В то же время, сохраняется доминирование валютного предложения, которое предоставляет возможность Национальному банку Украины пополнять международные резервы, покупая иностранную валюту.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился с начала июня на 0,2% - до 7,9094 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля - на 1,18% но 1,87%, соответственно, до 9,6985 грн./евро и до 2,5502 грн./10 рублей.