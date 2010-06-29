Эксперт: цена золота достигла нового максимума

В начале прошлой недели цена золота в очередной раз достигла нового максимума.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, стоимость золота на бирже составила 1265 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов цена золота снижалась до 1229 долларов за тройскую унцию, однако на этом не остановилась и уже на конец недели повысилась вновь до уровня 1245 долларов за унцию. Цены на золото на украинском рынке на прошлой неделе варьировались в пределах 314/320 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 грамм.

Как отметил В.СКИДАН, евро торговался с повышением против доллара, пока участники рынка продолжали осмысливать заявление Федеральной резервной системы, которая понизила свои ожидания в отношении роста и указала на то, что процентные ставки будут оставаться низкими. Ослабление американской валюты, как правило, оказывает поддержку деноминированным в долларах ценам на золото. Оно понижает стоимость золота для участников рынка с другими валютами, что благоприятно отражается на спросе.