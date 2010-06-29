В Налоговом кодексе заложена эффективная система займов

В проекте Налогового кодекса заложена эффективная система внутренних беспроцентных займов. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время круглого стола высказал представитель Украинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр ДАНИЛЮК.

Он пояснил, что в документе есть норма о том, что оспаривание в судовом порядке налоговых обязательств не будет освобождать предпринимателей от уплаты по таким обязательствам. «Берем самое абсурдное налоговое обязательство, предприниматель пошел его оспаривать в административном порядке, потом в судовом, это может длиться годами. Но его обязательство заплатить этот налог возникает немедленно… Данная норма существенно расширяет налоговую базу», - отметил А.ДАНИЛЮК. По его словам, это эффективная система внутренних беспроцентных займов со стороны государства.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.