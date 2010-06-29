Кабмин определил Госинвестиций распорядителем средств Стабфонда

Кабинет министров Украины определил Государственное агентство по инвестициям и развитию (Госинвестиций) главным распорядителем средств Стабилизационного фонда для поддержки реализации проектов в реальном секторе экономики.

Как сообщили УНИАН в Госинвестиций, это предусмотрено правительственным постановлением от 16 июня 2010 г. №476 «Порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для государственной поддержки реализации инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, в том числе через механизм удешевления кредитов».

Данным Порядком определено, что бюджетные средства направляются на удешевление кредитов, привлеченных в гривне и/или в иностранной валюте, в том числе по кредитам, привлеченным от иностранных финучреждений, для реализации проектов в реальном секторе экономики, а также для предоставления господдержки для реализации инвестиционных проектов на условиях софинансирования.

Бюджетные средства предоставляются на конкурсной основе. Документом предусмотрено, что конкурс проводится в порядке, определенном Госинвестиций.

В состав конкурсной комиссии, утвержденной Госинвестиций, входят представители Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства транспорта и связи, Министерства промышленной политики, Министерства регионального развития и строительства, Госинвестиций, Государственного комитета Украины по вопросам научно-технического и инновационного развития., Национальной академии наук, Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения и «Государственной инвестиционной компании».

Конкурсная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение проектов и принимает решения рекомендательного характера о целесообразности предоставления государственной поддержки для реализации инновационных и инвестиционных проектов с указанием ее вида и объема.

Удешевление кредитов осуществляется путем компенсации суммы процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами хозяйствования для финансирования проектов.

Компенсация процентной ставки за пользование иностранными кредитами осуществляется в гривне по официальному курсу, установленному Нацбанком на дату уплаты процентов.

На основании решения конкурсной комиссии государственный инвестор заключает с победителем конкурса инвестиционный договор.

Государственные инвестиции предоставляются при условии, что размер корпоративных прав государства составит более 25% уставного фонда победителя конкурса.

Госинвестиций проводит мониторинг состояния выполнения инвестиционных проектов на стадии их реализации и в течение трех последующих лет и подает ежеквартально отчет о его результатах Минфину и Минэкономики.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию (Госинвестиций) создано в 2005 году (до июня 2010 года – Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям). Госинвестиций является центральным органом исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров Украины через первого вице-премьер-министра.

Основными задачами Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, содействие привлечению инвестиций, обеспечение повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей экономики, а также стимулирование отечественного производства продукции, импорт которой составляет значительную долю на рынке Украины.

К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, Украинский центр содействия иностранному инвестированию, Государственное предприятие «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять их отделений.