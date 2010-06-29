Макаренко остается под арестом в статусе подозреваемого

Экс-председателю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО обвинение еще не предъявлено и он остается в статусе подозреваемого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Верховной Рады заместитель председателя СБУ Владимир ПОРОДЬКО.

Отвечая на вопрос народных депутатов, почему уголовное дело по факту нанесения государству убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”, в рамках которой был арестован А.МАКАРЕНКО, имеет гриф «Секретно», В.ПОРОДЬКО сказал, что в случае, если хотя бы один из материалов дела имеет такой гриф, все дело также получает такой гриф. В то же время он отметил, что дело получило гриф «Секретно» не из-за вопроса газа, а этот вопрос касается сферы экономики.

Он добавил, что гриф был дан документам не экспертами СБУ, а экспертами соответствующих министерств, поскольку в деле есть вопросы, касающиеся «наших соглашений, наших запасов».

При этом В.ПОРОДЬКО подчеркнул, что не может назвать документы, которые содержат основания для возбуждения уголовного дела, потому что таким образом он нарушил бы тайну досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности.

СБУ вызывала А.МАКАРЕНКО 23 июня как свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, который принадлежал компании "РосУкрЭнерго", и который, согласно договору с российским РАО "Газпром", был продан НАК "Нафтогаз Украины".

После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 25 июня вынес постановление об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.