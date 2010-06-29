«Энергопром» хочет от «Укргидроэнерго» больше денег

Председатель правления ОАО «Укргидроэнерго» Семен ПОТАШНИК опровергает информацию о якобы полной приостановке строительства Днестровской ГАЭС из-за отсутствия финансирования.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, комментируя заявления руководителя компании-генподрядчика по проекту ООО «Энергопром» Сергея ЛИСНИЧЕНКО, обнародованные в «Зеркале недели».

«Целый ряд положений из его интервью не соответствуют действительности. Стройка продолжается в пределах того финансирования, которое есть, а они хотели, чтобы это было, конечно, больше и так далее», – сказал С.ПОТАШНИК.

При этом он отметил, что в ближайшее время компания ожидает определения на уровне правительства объема финансирования строительства объекта в этом году за счет средств специального фонда госбюджета.

Кроме того, по словам С.ПОТАШНИКА, «Укргидроэнерго» ведет переговоры о привлечении целевого кредита для строительства станции. «В ближайшее время рассчитываем получить утвержденные цифры спецфонда, тогда станет все понятно. Оформляется кредит. С этой точки зрения никаких оснований для такой паники нет», – сказал он.

С.ПОТАШНИК уточнил также, что компания рассчитывает получить из спецфонда госбюджета на нужды строительства ГАЭС в 2010 году около 200 млн. грн.

Напомним, в субботу, 26 июня, еженедельник «Зеркало недели» опубликовал интервью директора ООО «Энергопром» Сергея ЛИСНИЧЕНКО, в котором тот заявил, что из-за отсутствия финансирования с 18 июня на площадке Днестровской ГАЭС полностью прекращены строительные работы. При этом директор генподрядчика отметил, что прекращение финансирования проекта вызвано «некомпетентностью» нового менеджмента «Укргидроэнерго», которое требует вознаграждения за право оставаться генподрядчиком проекта.

Справка УНИАН. Днестровская ГАЭС, одна из крупнейших в мире гидроаккумулирующих электростанций, строится в Черновицкой области на реке Днестр. Строительство станции начато в 1983 году. Согласно проекту, установленная электрическая мощность Днестровской ГАЭС (7 насосов-турбин) в генерирующем режиме составит 2268 МВт, в насосном режиме – 2947 МВт. Проект станции предусматривает установку семи однотипных гидроагрегатов. Общая сметная стоимость строительства составляет 5,8 млрд. грн.

В конце 2009 года на станции в опытно-промышленную эксплуатацию запущен первый гидроагрегат.

Заказчиком строительства Днестровской ГАЭС является ОАО «Укргидроэнерго», главным подрядчиком – ООО «Энергопром».