Азаров лично проконтролирует своевременность выплат зарплат

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ взять под личный контроль вопросы своевременной выплаты работникам зарплаты и рассмотреть состояние обеспечения конституционного права граждан на своевременную оплату труда на расширенном заседании Кабинета министров с участием руководителей Генеральной прокуратуры, областных госадминистраций, органов местного самоуправления, представителей всеукраинских профсоюзных объединений и объединений работодателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, это поручение В.ЯНУКОВИЧА должно быть выполнено до 1 августа.

«Персональная ответственность за своевременность расчетов с предприятиями и учреждениями за выполненные ими работы или предоставленные по госзаказу услуги должна быть возложена на руководителей - главных распорядителей бюджетных средств», - цитирует Президента его пресс-служба.

Согласно поручению В. ЯНУКОВИЧА премьер-министру, к 1 октября должен быть рассмотрен в установленном порядке вопрос целесообразности дальнейшего пребывания на занимаемых должностях руководителей предприятий, входящих в сферу управления министерств и других органов государственной исполнительной власти, в случае необеспечения ими как минимум двукратного снижения объемов задолженности по зарплате работникам.

«Уже к 1 августа правительство должно принять меры по укреплению Государственного департамента надзора за соблюдением законодательства о труде, совершенствованию форм и методов работы государственных инспекторов труда», - требует В.ЯНУКОВИЧ.

За это же время должен быть рассмотрен вопрос погашения в 2010 году задолженности по зарплате (с начислениями) субъектами хозяйственной деятельности за счет возмещенных им сумм НДС.

Также до 1 августа Кабмин должен изучить вопрос и, при необходимости, внести в установленном порядке проекты законодательных актов, направленные на улучшение социальной защиты работников, перед которыми предприятия имеют задолженность по заработной плате, и усиление ответственности работодателей за несвоевременную выплату зарплаты.

Речь идет, в частности, об: усовершенствовании механизма начисления компенсации за задержку выплаты зарплаты (в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день задержки), создании гарантийного учреждения (гарантийного фонда) для компенсации денежных требований работников в случае неплатежеспособности или банкротства работодателя; предоставлении краткосрочных льготных кредитов для погашения задолженности по зарплате экономически активным государственным, коммунальным предприятиям и предприятиям АПК.

Кроме того, Президент дал ряд поручений руководителям министерств и других центральных органов государственной исполнительной власти, председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

В частности, речь идет о проведении до 15 июля с участием профсоюзов и организаций работодателей анализа состояния погашения задолженности по заработной плате, соответствия ее объемов финансово-экономическим возможностям предприятий в сферах экономической деятельности и по регионам. Также В. ЯНУКОВИЧ требует рассмотреть этот вопрос на заседании коллегий (советов) и по результатам его анализа разработать систему мероприятий по решению указанных проблем.

"Президент, кроме того, отметил важность постоянных мероприятий по активизации работы комиссий по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашения задолженности по зарплате, пенсии, стипендии и других социальных выплатах, введя проведение выездных заседаний таких комиссий на предприятиях, имеющих задолженности", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В. ЯНУКОВИЧ также отметил целесообразность ежемесячного обнародования в СМИ информации о позитивных примерах погашения задолженности по зарплате и перечня крупнейших предприятий-должников.

От Генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО Президент ожидает проведения до 1 августа анализа работы органов прокуратуры по устранению нарушений законодательства об оплате труда и - по результатам анализа - принятия мер по совершенствованию деятельности в этой сфере.