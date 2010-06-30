Совмин ЕС одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи

Совет министров ЕС одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было 29 июня формально утверждено на заседании Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС в Люксембурге.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Европарламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн. евро.

Средства планируется предоставить в виде кредита, который должен быть возвращен на протяжении 15 лет.

При этом нынешняя помощь должна дополнить помощь Украине от Международного валютного фонда, а также одобренную в 2002 году, но не израсходованную помощь Евросоюза в размере 110 млн. евро.

Использование помощи должно контролироваться Еврокомиссией.

Еврокомиссия предложила оказать Украине макрофинансовую помощь в конце 2009 года.

Помощь может быть оказана Украине только после возобновления сотрудничества с МВФ.