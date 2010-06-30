ЕЦБ открывает экстренную кредитную линию для банков ЕС

Европейский центральный банк /ЕЦБ/ объявил накануне об открытии экстренной и неограниченной по размеру 3-месячной кредитной линии для банков стран ЕС, которые нуждаются в дополнительных средствах для погашения на текущей неделе взятых у ЕЦБ год назад займов. Об этом сообщил со ссылкой на руководство ЕЦБ британский телеканал Sky News.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, в предстоящий четверг банки Евросоюза должны возвратить взятые у ЕЦБ в 2009 г кредиты на сумму 442 млрд евро.

Во второй половине дня во вторник на фондовых биржах ЕС была распространена информация, согласно которой ряд европейских банков испытывают трудности в связи с необходимость погасить взятые у ЕЦБ стабилизационные кредиты. Результатом этих опасений стало сильное падение - почти на 4 проц - главных индексов фондовых бирж ведущих индустриальных стран ЕС.

Чтобы не допустить в среду паники на фондовых рынках ЕС, руководство ЕЦБ выступило после завершения работы бирж со специальным сообщением. Согласно ему, совет директоров ЕЦБ принял предварительное решение об открытии специальной кредитной линии для тех банков, которые испытывают трудности в возврате стабилизационных кредитов. Ее формальное утверждение выносится на заседание совета директоров, которое пройдет в среду под председательством главы ЕЦБ Жаном-Клодом Трише.

"Мы сделаем все необходимо для того, чтобы банки не испытывали никаких трудностей с возвратами в предстоящий четверг взятых кредитов", - заявил в этой связи член совета директоров ЕЦБ и управляющий Банка Франции Кристиан Нуайе.