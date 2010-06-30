В проект Налогового кодекса поступило около 3 тыс. предложений

В проекту Налогового кодекса поступили около трех тысяч предложений от более чем 100 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады народный депутат Виталий ХОМУТЫННИК (фракция Партии регионов).

По его словам, рабочая группа, которая работает над проектом Налогового кодекса, решила, что из второго раздела необходимо изъять все фискальные новации.

Как сказал В.ХОМУТЫННИК, в третьем и пятом разделах необходимо оставить позитивные новации относительно уменьшения ставок налогов, введения социальных режимов налогообложения, а также оставить возможности отсрочить уплаты налогов через новый механизм инвестиционного налогового кредита.

В.ХОМУТЫННИК отметил, что есть все шансы на этой сессии ВР принять Налоговый кодекс. Он призвал всех народных депутатов, как от коалиции, так и от оппозиции, активно подключиться к его подготовке. По его словам, необходимо принять Налоговый кодекс «в редакции, которая будет устраивать всех».