Меры экономии оставят 1,3 млн. британцев без работы

Порядка 1,3 млн. британцев лишатся своей работы в ближайшие пять лет из-за правительственных мер по сокращению бюджета, пишет газета Telegraph.

Издание утверждает, что правительство намерено создать около 2,5 млн. новых мест, в то время как 1,2 млн. мест будет потеряно.

«Джордж Осборн не предупредил страну о том, что его бюджет приведет к такому количеству сокращений», – заявил бывший канцлер казначейства Великобритании Алистер Дарлинг, выступающий за лейбористскую партию.

Кроме того, министр юстиции Великобритании Кен Кларк намерен сократить объем бюджетных средств, идущих на содержание тюрем и заключенных, на £4 млрд. Как сообщает газета Financial Times, подобное сокращение также затронет государственную программу по строительству новых мест отбывания наказания, которое будет остановлено.

Противники постановления считают, что сокращение числа тюрем и полицейских может негативно отразиться на уровне преступности в стране, так как повлечет за собой уменьшение вынесенных судом приговоров.

По данным издания, бюджет Министерства юстиции Великобритании составляет порядка £8,7 млрд.