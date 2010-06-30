Госдолг Франции достиг более 80% ВВП
12:01, 30 июня 2010Финансы
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Или 1,535 трлн. евро
Государственный долг Франции увеличился на 2,2 процентных пункта, до 1,535 трлн евро в первом квартале 2010 года, говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Национального института статистики страны.
Таким образом, госдолг Франции составил 80,3% от объема ВВП страны.
В конце 2009 года аналогичный показатель установился на уровне 1,49 трлн евро, передает Газета.Ru.
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