Госдолг Франции достиг более 80% ВВП

Государственный долг Франции увеличился на 2,2 процентных пункта, до 1,535 трлн евро в первом квартале 2010 года, говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Национального института статистики страны.

Таким образом, госдолг Франции составил 80,3% от объема ВВП страны.

В конце 2009 года аналогичный показатель установился на уровне 1,49 трлн евро, передает Газета.Ru.