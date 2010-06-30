НБУ не изменил список ценных бумаг

Национальный банк Украины (НБУ) оставил без изменений список ценных бумаг, которые он будет принимать в обеспечение под рефинансирование в третьем квартале этого года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №14-011/2787-11087, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, НБУ может рассматривать в качестве принятого обеспечения под кредиты рефинансирования государственные облигации Украины, депозитные сертификаты Нацбанка, облигации Государственного ипотечного учреждения, облигации муниципальных займов и облигации предприятий, учтенные банком векселя субъектов хозяйствования, а также банковские векселя, авалированные другим банком.

Как сообщал УНИАН, общий объем операций Нацбанка по рефинансированию комбанков в январе-мае 2010 года составил 3,84 млрд. грн.

В 2009 году общий объем предоставленного Нацбанком рефинансирования составил 64,405 млрд. грн.