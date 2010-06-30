Инфляция в зоне евро упала до 1,4%
14:42, 30 июня 2010Финансы
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Предварительные данные за июнь
По предварительным данным, годовая инфляция в июне 2010 года (июнь-2010 до июня-2009) в зоне евро будет составлять 1,4%.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
В мае 2010 года годовая инфляция составляла в еврозоне 1,6%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 2,0%.
В зону евро с января 2009 года входит 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.
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