Инфляция в зоне евро упала до 1,4%

По предварительным данным, годовая инфляция в июне 2010 года (июнь-2010 до июня-2009) в зоне евро будет составлять 1,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2010 года годовая инфляция составляла в еврозоне 1,6%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 2,0%.

В зону евро с января 2009 года входит 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.