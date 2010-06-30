Российский «Сбербанк» намерен создать пансионат в Крыму

Российский «Сбербанк» завершает сделку по приобретению объекта на Южном берегу Крыма и намерен создать на его базе современный медико-оздоровительный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Ялте 29 июня сообщил глава «Сбербанка» Герман ГРЕФ, не уточнив подробностей.

«Мы надеемся создать здесь образцово-показательный пансионат - наш, банковский. Мы строим его для себя, но отчасти, конечно, и для внешних клиентов - если он (номера в здравнице) будет незаполненный», - сказал Г.ГРЕФ.