Российский «Сбербанк» намерен создать пансионат в Крыму
15:41, 30 июня 2010Финансы
0
"Мы строим его для себя..."
Российский «Сбербанк» завершает сделку по приобретению объекта на Южном берегу Крыма и намерен создать на его базе современный медико-оздоровительный центр.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Ялте 29 июня сообщил глава «Сбербанка» Герман ГРЕФ, не уточнив подробностей.
«Мы надеемся создать здесь образцово-показательный пансионат - наш, банковский. Мы строим его для себя, но отчасти, конечно, и для внешних клиентов - если он (номера в здравнице) будет незаполненный», - сказал Г.ГРЕФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter