Межбанк: котировки составили 7,9050-7,9075 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9035/7,9095 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9065/7,9080 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9050/7,9075 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9070 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2529/0,2531 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2529/0,2530 грн./рубль. К закрытию цены выросли до 0,2538/0,2539 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,16 рубля за доллар (-0,1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2219/1,2221 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,2285/1,2287 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6625/9,6735 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6520/9,6610 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 9,7050/9,7140 грн./евро.