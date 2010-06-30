Эксперт: дефицит бюджета может составить 6,5%

Без принятия дополнительных мер, направленных на уменьшение дефицита бюджета, его показатель по результатам 2010 г. составит 6,5% ВВП (правительственный прогноз - 5,3%).

Об этом сообщила УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее мнению, бюджетные показатели за май свидетельствуют, что заложенные в законе о государственном бюджете на 2010 г. планы по увеличению налоговых и неналоговых поступлений на 36% и 6% соответственно выглядят чрезмерно амбициозными.

Е.БЕЛАН также отметила, что несмотря на рост в январе-мае доходов государственного бюджета на 5,9%, его расходы за этот же период увеличились на 20% - до 100 млрд. грн., ускорив свой рост по сравнению с январем-апрелем (+6,7%), что свидетельствует о резком росте бюджетных выплат в мае, который произошел в результате большего, чем обычно, трансферта Пенсионному фонду в размере около 10 млрд. грн. «В итоге, несмотря на увеличение расходов Пенсионного фонда, связанного с выплатами компенсаций по социальным платежам за январь-февраль, дефицит Пенсионного фонда резко сократился, а дефицит государственного бюджета, напротив, вырос», - отметила экономист. По ее оценкам, по результатам января-мая 2010 г. совокупный дефицит государственного бюджета, местных бюджетов и Пенсионного фонда составил 14,8 млрд. грн., или 1,3% оценочного ВВП в 2010 г., по сравнению с 1,0% ВВП по результатам января-апреля.