Эксперт: МВФ нужно выполнение ранее взятых обязательств

Прежде чем возобновить сотрудничество с Украиной Международный валютный фонд (МВФ) будет ждать от нее выполнения ранее взятых обязательств.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Я не думаю, что мы получим в ближайшие месяцы какой-либо транш, поскольку МВФ сначала ожидает действий с украинской стороны и выполнения хотя бы части тех договоренностей, которые взяло на себя предыдущее правительство. И теперешнее правительство как наследник предыдущего все равно обязано выполнять обязательства», – отметил эксперт.

По мнению А.ЖОЛУДЯ, одним из основных пунктов договоренностей, выполнение которого МВФ считает обязательным, является повышение тарифов на газ для населения. При этом он считает, что в ближайшие месяцы украинская власть вряд ли пойдет на такой шаг, соответственно, очередной транш средств МВФ в ближайшие месяцы Украина вряд ли получит.

«Это касается (речь идет об обязательствах, которые должна выполнить Украина, – УНИАН) повышения тарифов на газ для населения, чего мы пока не видим, и маловероятно, что это будет принято в этом месяце на следующий, соответственно, не будет решения о выделении транша, – считает А.ЖОЛУДЬ. – А если не будет решения о выделении транша, хотя многие уже заложили его в цены, в том числе в обменный курс, то это не окажет какого-то серьезного дополнительного влияния на обменный курс в ближайшие месяцы».

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 28 июня т.г. в рамках 14-й ежегодной конференции инвесторов в Москве сообщил журналистам, что Украина завершит переговоры с МВФ в течение текущей недели, как и предполагалось ранее.

Справка УНИАН. Правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

2 июня вице-премьер-министр С.ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен.

21 июня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.

С.ТИГИПКО в комментарии УНИАН сказал, что рассчитывает, что кредит МВФ по новой программе составит не менее 12 млрд. долл. При этом он выразил уверенность, что новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет согласована в ближайшие 10 дней после окончания работы миссии МВФ в Украине.