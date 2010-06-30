Эксперт: Украина будет вынуждена брать внешние заимствования

Украина будет вынуждена выходить на внешние рынки заимствований вне зависимости от результатов переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Тут вопрос не столько в желании, сколько в необходимости. Сегодня нужно закрывать дырку в бюджете. Обычно у нас в бюджете в течение года был профицит, сейчас же наблюдается достаточно стабильно дефицит бюджета даже не по завершении кварталов, когда у нас обычно дефицит выходил каждый конец квартала и конец года», – отметил эксперт.

По его словам, возможность привлечения дополнительного ресурса на внутреннем рынке достаточно ограничена, кроме того, предложение ресурсов снизится с выпуском НДС-облигаций.

«Внутренние источники достаточно ограничены, особенно после выпуска НДС-облигаций, которыми будут более активно заниматься, поэтому на внутреннем рынке, для того чтобы занять, необходимо было бы повышать ставку. Соответственно, нужно выходить на внешний рынок. То есть это не столько желание правительства, сколько необходимость», – отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, в середине мая Министерство финансов определило три международных банка – JP Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал» – менеджерами по размещению украинских государственных еврооблигаций.

28 мая директор Департамента государственного долга Минфина Ольга БАШИНСКАЯ заявила, что Украина может перенести на более поздний срок выпуск еврооблигаций, который планировалось осуществить в июне.

9 июня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сказал, что не исключает, что правительство Украины до конца июня текущего года может осуществить выпуск еврооблигаций.

Объем заимствований, предусмотренный государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. 382,2 тыс. грн. Из них внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т. ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования стабилизационного фонда), внешние – на уровне 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. прямое финансирование бюджета – выпуск облигаций внешнего госзайма – 10,4 млрд. грн., займ Международного валютного фонда – 16 млрд. грн., кредит Всемирного банка – 4 млрд. грн., финансирование проектов развития – кредиты Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Японского банка международного сотрудничества (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.).