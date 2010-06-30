Спрос инвесторов на золото продолжает расти - Erste Group

Спрос инвесторов на золото продолжает расти.

Об этом сказано в аналитическом обзоре Erste Group, переданному агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в 2009 году спрос инвесторов на золото увеличился до 1270 тонн. Ожидается, что и в дальнейшем доля золота в портфеле активов будет увеличиваться. Основные хедж фонды также убеждаются в растущей привлекательности золота. «Скептики называют золото идеальной инвестицией для пессимистов и паникеров, ожидающих краха финансовой системы», - говорится в обзоре.

«Однако было бы не правильно игнорировать тот факт, что золото является отличным способом страхования инвестиционного портфеля, что доказано историей. Кроме того, люди помнят, что ценность золота не зависит от обещаний правительств, финансовых институтов или отдельных лиц. Почти все бумажные валюты обесцениваются к золоту в долгосрочной перспективе», - подчеркивает аналитик Erste Group Рональд ШТЕФЕРЛЕ.

По словам аналитиков, золото – валюта, которую выбирал свободный рынок на протяжении последнего тысячелетия. Для золота не существует риска ликвидности, его покупают и продают всегда и везде. Кроме того, у золота нет кредитного риска, поскольку оно ни при каких условиях не теряет своей полной стоимости. Этот металл всегда был индикатором «здоровья» финансовой системы, монетарной политики и инфляции. Золото также является отличным стандартом качества бумажных денег, благодаря которому можно адекватно оценить всю сложность сегодняшней ситуации в США и Великобритания, несмотря на то, что сейчас основное внимание сейчас привлечено к проблемам еврозоны.