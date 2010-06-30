Erste Group: цена на золото выросла почти в пять раз

Цена на золото с 2001 года возросла почти в пять раз, и в пересчете на евро она повышалась примерно на 13,5% в год.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Erste Group, переданному агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, на протяжении предыдущих десяти лет золото было наивысшим классом активов. Тем не менее, рост цены на золото до сих пор не считается стабильным. Благодаря масштабным приобретениям золота банками Индии, Саудовской Аравии и Китая центральные банки стали основным покупателем впервые за 20 лет.

Аналитики Erste Group рассматривают эту ситуацию как начало новый фазы «рынка быков». Поскольку доверие к бумажной валюте стабильно падает, постоянная ценность золота, подтвержденная столетиями, снова становится очевидной. При этом текущая цена золота не раздута, наилучшим доказательством чего является сравнение государственного долга и золотых сбережений.

По словам аналитиков, если бы 10% государственного долга США покрывались золотым запасом, цена этого металла поднялась бы до 4500 долларов США. В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют цену золота на уровне 2300 долларов США. Что касается цены золота в годовой перспективе, то она составит около 1600 долларов США за унцию.