Эксперт: евро вырос благодаря оптимистичным настроениям

20:25, 30 июня 2010
Финансы
0

Итоги прошлой недели 

Евро отметил прошлую неделю ростом благодаря более оптимистичным рыночным настроениям.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что в понедельник, 21 июня, председатель Европейского Центробанка бросил вызов политическим лидерам стран еврозоны, подробно изложив расширенные предложения по предотвращению финансового кризиса в  регионе. ЕЦБ хочет исключить любую возможность исключения страны из состава Евросоюза, поскольку даже признание такой возможности ведет к дестабилизации. Министры финансов еврозоны должны обеспечивать финансовую устойчивость с помощью государственных налогов и мер по сокращению расходов под контролем независимого органа.

В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что в документе, опубликованном на прошлой неделе, ЕЦБ предложил создать кризисный орган управления, который выкупит государственные облигации стран еврозоны, чтобы в срочном порядке предотвратить падение на рынках государственных облигаций. Данные решения могут распространиться и на других членов Евросоюза, в том числе Великобританию. Согласно данному документу, санкции для стран, не соблюдающих финансовые законы, могут включать сокращение помощи Евросоюза, временное лишение права голоса или приглашение сторонних экспертов для наведения порядка в стране-нарушителе.

Кроме того, по словам эксперта, Федеральный Комитет по Открытым Рынкам девятью голосами против одного принял решение сохранить величину ставки по федеральным фондам без изменений на минимальном уровне в диапазоне от 0 до 0,25%. В заключительной инструкции по итогам заседания было сказано о том, что восстановление продолжается, но финансовые условия стали менее благоприятными. Состояние на рынке труда постепенно улучшается. Сопроводительное заявление было заметно пессимистичнее апрельского, поскольку политики намекнули на "продлевание длительного периода".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter