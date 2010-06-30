Эксперт: евро вырос благодаря оптимистичным настроениям

Евро отметил прошлую неделю ростом благодаря более оптимистичным рыночным настроениям.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что в понедельник, 21 июня, председатель Европейского Центробанка бросил вызов политическим лидерам стран еврозоны, подробно изложив расширенные предложения по предотвращению финансового кризиса в регионе. ЕЦБ хочет исключить любую возможность исключения страны из состава Евросоюза, поскольку даже признание такой возможности ведет к дестабилизации. Министры финансов еврозоны должны обеспечивать финансовую устойчивость с помощью государственных налогов и мер по сокращению расходов под контролем независимого органа.

В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что в документе, опубликованном на прошлой неделе, ЕЦБ предложил создать кризисный орган управления, который выкупит государственные облигации стран еврозоны, чтобы в срочном порядке предотвратить падение на рынках государственных облигаций. Данные решения могут распространиться и на других членов Евросоюза, в том числе Великобританию. Согласно данному документу, санкции для стран, не соблюдающих финансовые законы, могут включать сокращение помощи Евросоюза, временное лишение права голоса или приглашение сторонних экспертов для наведения порядка в стране-нарушителе.

Кроме того, по словам эксперта, Федеральный Комитет по Открытым Рынкам девятью голосами против одного принял решение сохранить величину ставки по федеральным фондам без изменений на минимальном уровне в диапазоне от 0 до 0,25%. В заключительной инструкции по итогам заседания было сказано о том, что восстановление продолжается, но финансовые условия стали менее благоприятными. Состояние на рынке труда постепенно улучшается. Сопроводительное заявление было заметно пессимистичнее апрельского, поскольку политики намекнули на "продлевание длительного периода".