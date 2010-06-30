Эксперт: украинские банки готовятся к кредитованию компаний

Причин для ухудшения финансовых показателей банков нет, и они готовятся к кредитованию компаний со второй половины этого года.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «в первую очередь будут кредитоваться предприятия, которые пережили кризис и сформировали положительную кредитную историю, а снижение процентных ставок по депозитам позволит снизить кредитные ставки, что даст возможность получить займы компаниям, которые не могли себе их позволить в прошлом году».

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, учитывая финансовые показатели за первый квартал 2010 года, украинские банки начинают выходить из кризиса. Они снизили отчисления в резервы и процентные ставки по депозитам. Основные убытки уже получены, резервы сформированы, и банки надеются на улучшение показателей.

Эксперт отметила, что согласно официальным данным Нацбанка, по состоянию на 1 июня удельный вес проблемных кредитов достиг 10,7% от общей суммы выданных займов. В абсолютном выражении объем просроченной кредитной задолженности в мае увеличился на 4%, или на 2,996 млрд. грн. - до 77,328 млрд. грн. «Это обусловлено более полным раскрытием банками информации о просроченной задолженности, а также сокращением реального кредитного портфеля», - полагает Н.СИНЯВСКАЯ.