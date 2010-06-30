Эксперты: ЕЦБ оставит процентные ставки на неизменном низком уровне

Об этом говорится в ежеквартальном исследовании «Прогноз развития еврозоны», подготовленном «Эрнст энд Янг» и переданном агентству УНИАН.

Согласно прогнозу, курс евро к доллару США снизится к концу года до 1,05, после чего произойдет его небольшое укрепление, которое последует за постепенным восстановлением экономического роста в еврозоне. По сравнению с началом года это будет означать девальвацию евро приблизительно на 20% к корзине валют, отражающей структуру внешней торговли еврозоны.

Старший экономический советник исследования Мари ДИРОН подчеркивает: «Курс евро испытывает на себе сильное давление, вызванное сомнением относительно фискальной устойчивости нескольких стран еврозоны и их способности решать основополагающие проблемы. Сейчас курс евро к доллару США колеблется около 1,20, что является самым низким значением с 2006 года и на 20% ниже курса в начале 2010 года».

По мнению авторов исследования, ввиду слабости перспектив экономического роста и отсутствия инфляционных рисков, ЕЦБ оставит процентные ставки на неизменном низком уровне, по меньшей мере до середины 2011 года.