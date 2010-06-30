Эксперты: долговой кризис показал недостатки управления еврозоной

Кризис суверенных долгов продемонстрировал фундаментальные недостатки управления еврозоной, в которой для обеспечения стабильности кредитно-денежного союза необходима скоординированная политика.

Такое мнение содержится в ежеквартальном исследовании «Прогноз развития еврозоны», подготовленном «Эрнст энд Янг» и переданном агентству УНИАН.

Как считают эксперты, для ликвидации нарушения равновесия и структурных недостатков необходимы глубокие реформы.

Старший экономический советник «Прогноза развития еврозоны» Мари ДИРОН приходит к следующему выводу: «При том, что восстановление стабильности государственных финансов – необходимая мера, современная тенденция быстрого сокращения фискального дефицита даже в странах, не испытывающих трудностей с финансированием и рефинансированием долга, может оказаться непродуктивной. Странам, которые могут позволить себе более плавное снижение фискального дефицита, следует идти именно по этому пути, чтобы поддержать экономический рост в еврозоне и особенно в ее южной части».