Украина за год опустилась на 10 позиций в рейтинге конкурентоспособности

В рейтинге Индекса международной конкурентоспособности (ИМК) 2009-2010 Украина опустилась на 10 позиций и занимает 82-е место среди 133 стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Эффективное управление», об этом на презентации итогового отчета о конкурентоспособности Украины, подготовленного в рамках партнерского проекта упомянутого Фонда и Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщила директор Фонда Наталья ИЗОСИМОВА.

«Рейтинг Украины как, впрочем, и целого ряда стран с развивающейся экономикой, оказался неустойчивым к последствиям финансового кризиса. Кроме Украины, на 10 и более позиций опустились такие государства как Ботсвана, Гана, Латвия, Мали, Монголия, Россия, Сирия, Филиппины и Хорватия. Очевидно, что эти экономики обладают большим потенциалом роста, и в ближайшем будущем на примере нашей страны мы очень надеемся в этом убедиться», - сказала директор Фонда.

Согласно отчету, Украина в рейтинге ИМК оказалась среди развивающихся африканских и латиноамериканских стран, по соседству с Гамбией и Алжиром. Самые значительные ухудшения в рейтинге Украины наблюдаются по трем составляющим: «макроэкономическая стабильность» (падение на 15 пунктов, 106 место), «уровень развития финансового рынка» (падение на 21 пункт, 106 место) и «оснащенность новыми технологиями» (падение на 15 пунктов, 80 место). При этом самый низкий рейтинг зафиксирован по составляющей «эффективность институциональной среды» (120-е место).

По результатам исследования Украина улучшила свои позиции лишь по трем составляющим конкурентоспособности. Так, страна заняла 49 место по эффективности рынка труда, улучшив свою позицию на 5 пунктов, 29 место – по размеру рынка (рост в рейтинге на 2 пункта) и 78 место – по составляющей «инфраструктура» (улучшение на 1 пункт).

«Согласно результатам исследования, за последние несколько лет Украине не удалось улучшить свою конкурентоспособность. Тяжелый экономический кризис наряду с затянувшейся политической нестабильностью не позволили провести столь необходимые стране реформы. Приход к власти нового правительства и улучшение ситуации на мировых рынках возрождают надежду на то, что экономические реформы наконец-то будут завершены и позволят создать благоприятные, прозрачные и более предсказуемые условия для ведения бизнеса», – отметил экономист сети международной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Тьерри ГЕЙГЕР.

Уже третий год подряд Фонд «Эффективное управление» совместно с ВЭФ анализирует конкурентоспособность Украины как на национальном, так и на региональном уровнях.

«В этом году Фонд «Эффективное управление» подготовил исследование конкурентоспособности 20-и административно-территориальных единиц. Данные регионы суммарно производят около 90% украинского ВВП. В дальнейшем мы планируем охватить все регионы страны, и это для нас очень важная задача: таким образом, мы сможем более глубоко понять проблемы, которые необходимо решить каждой области для повышения своей конкурентоспособности», - сказала Н.ИЗОСИМОВА.

Первое место в региональном индексе, как и в прошлые годы, занял город Киев. В международном индексе он – на 59 месте рядом с Венгрией и Панамой. Следом за Киевом с незначительным отставанием следует Днепропетровская область. Затем идут две пары областей: Закарпатская и Львовская области (67 и 69 место в международном индексе, по соседству с Уругваем и Румынией) и АР Крым с Донецкой областью (72 и 73 места, между Казахстаном и Латвией). Замыкает условную группу лидеров Харьковская область, которая занимает 76 место между Колумбией и Египтом.

Полтавская, Черкасская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская, Луганская и Херсонская области находятся в середине индекса конкурентоспособности. Низкий уровень конкурентоспособности демонстрируют Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Сумская, Житомирская области. Замыкает региональный рейтинг Винницкая область. Она заняла 111 место и соседствует с Сенегалом и Сербией.

«Несмотря на все существующие различия между украинскими регионами, у них достаточно схожие сильные и слабые стороны. Прежде всего, это касается таких составляющих конкурентоспособности как здравоохранение и начальное образование, институциональная среда, сложность бизнес-процессов. Относительно большой разброс значений наблюдается по таким составляющим как инфраструктура и эффективность рынка труда», - сообщила Н.ИЗОСИМОВА.

*** Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе украинского бизнесмена и политика Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Своим призванием эта организация считает содействие достижению общественно-политического консенсуса по основным направлениям реализации программ экономических преобразований.

Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран. В их числе – экс-премьер-министр Канады Ким КЭМПБЕЛЛ, бывший сенатор США Линкольн ЧАФИ, бывший президент национального банка Венгрии Джорджи ШУРАНИ, управляющий директор украинского офиса международного инвестиционного банка Morgan Stanley Игорь МИТЮКОВ. Международный консультативный совет участвует в формировании стратегии фонда, помогает выбирать приоритетные проекты, а также представляет организацию в Украине и за рубежом.

Всемирный Экономический Форум (ВЭФ) – международная независимая организация, деятельность которой направлена на улучшение экономической ситуации в мире. Она публикует свой Отчет о международной конкурентоспособности с 1979 года, сейчас он охватывает 133 страны с развитыми и развивающимися экономиками. Отчет используется правительствами, учеными и бизнес-лидерами во всем мире в качестве инструмента для лучшего понимания сильных и слабых сторон экономик различных стран, а также для точного определения необходимых экономических реформ. Ежегодные форумы ВЭФ проводятся в Давосе, Швейцария.

Конкурентоспособность Украины ВЭФ анализирует с 1997 года.