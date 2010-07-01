Доля мировых валютных резервов в долларах снизилась до 61,54%
10:32, 01 июля 2010Финансы
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В евро - до 27,19%
Доля мировых валютных резервов в долларах США снизилась до 61,54% в первом квартале 2010 года, а то время как общий их размер рекордно вырос, говорится в сообщении Международного валютного фонда.
В четвертом квартале 2009 года доля валютных резервов в долларах США составляла 62,17%.
Мировые валютные резервы в евро сократились до 27,19% по сравнению с 27,30% в предыдущем квартале, передает Reuters.
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