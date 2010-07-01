Доля мировых валютных резервов в долларах снизилась до 61,54%

Доля мировых валютных резервов в долларах США снизилась до 61,54% в первом квартале 2010 года, а то время как общий их размер рекордно вырос, говорится в сообщении Международного валютного фонда.

В четвертом квартале 2009 года доля валютных резервов в долларах США составляла 62,17%.

Мировые валютные резервы в евро сократились до 27,19% по сравнению с 27,30% в предыдущем квартале, передает Reuters.