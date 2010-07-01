«Укргазбанк» оценивает докапитализацию в 5 млрд.грн.

АБ «Укргазбанк» оценивает сумму, необходимую для докапитализации, в 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления АБ «Укргазбанк» Анатолий БРЕЗВИН на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Мы попросили (у Министерства финансов – УНИАН) 5 млрд. грн.», - сказал А.БРЕЗВИН.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.

ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составляли 14,171 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,819 млрд. грн., обязательства – 12,360 млрд. грн., уставный капитал - 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,812 млрд. грн.

"Укргазбанк" в I квартале 2010 года получил прибыль 2,364 млн. грн., в 2009 году - убыток 4,4 млрд. грн.