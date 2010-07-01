Moody's не исключает снижения кредитного рейтинга Испании

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service не исключает возможность понижения кредитного рейтинга Испании сразу на два пункта из-за ожиданий ухудшения показателей ВВП и растущих бюджетных проблем.

Moody`s, остается единственным из трех ведущих агентств, которое сохранило за Испанией самый высокий кредитный рейтинг. Агентства Standard & Poor`s и Fitch Ratings уже понизили испанские рейтинги. Moody`s заявило, что в течение трех месяцев будет пересматривать рейтинг дефолта эмитента Испании в местной и иностранной валюте «Aaa», передает Reuters.