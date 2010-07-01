В Украине инфляция в 2010 году составит 12%
13:01, 01 июля 2010Финансы
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Прогноз Всемирного банка
Всемирный банк прогнозирует инфляцию в 2010 году в Украине на уровне 12%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.
По его словам, рост инфляции в этом году произойдет частично из-за отложенного на сегодняшний день, но необходимого повышения тарифов для населения за энергоносители.
По его словам, Всемирный банк также прогнозирует, что инфляция в 2011 году «будет однозначно меньше двухзначной цифры».
Как сообщал УНИАН, в Минэкономики ожидают, что инфляция в Украине в июне текущего года может составить до 0,5%, а по итогу 2010 года - до 10%.
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