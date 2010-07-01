В Украине инфляция в 2010 году составит 12%

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в 2010 году в Украине на уровне 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

По его словам, рост инфляции в этом году произойдет частично из-за отложенного на сегодняшний день, но необходимого повышения тарифов для населения за энергоносители.

По его словам, Всемирный банк также прогнозирует, что инфляция в 2011 году «будет однозначно меньше двухзначной цифры».

Как сообщал УНИАН, в Минэкономики ожидают, что инфляция в Украине в июне текущего года может составить до 0,5%, а по итогу 2010 года - до 10%.