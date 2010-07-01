Межбанк к 12.00: доллар вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9040/7,9080, к 12:00 цены поднялись 7,9070/7,9150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2517/20, к 12:00 цены выросли 0,2529/32. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,2698 (+0,1098).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2210/12, а к 12:00 выросли 1,2292/94. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6505/9,6590, к 12:00 цены ушли вверх 9,7170/9,7330.