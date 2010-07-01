Всемирный банк призывает не спешить с Налоговым кодексом

Всемирный банк (ВБ) призывает не спешить с принятием Налогового кодекса и более тщательно отнестись к его подготовке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам координатор программ экономического развития ВБ по Белоруссии, Украине и Молдове Пабло СААВЕДРА.

«Мы соглашаемся с заявлением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что в Налоговом кодексе еще много проблем», - отметил П.СААВЕДРА.

По его словам, Налоговый кодекс необходимо подготовить с учетом предложений, выдвинутых представителями частного сектора.

П.СААВЕДРА отметил, что поскольку на основании Налогового кодекса будут строиться фискальные отношения в стране в следующие 5-7 лет, необходимо со всей тщательностью подойти к его подготовке.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

Оппозиционные политики подвергли острой критике многие положения проекта Налогового кодекса.

При этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.