ВБ: реальный рост ВВП Украины в т.г. составит 3,5%

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что реальный рост ВВП Украины в 2010 году составит 3,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

«Мы ожидаем рост на 3,5% в 2010 году благодаря возобновлению экспортного спроса и цен на основную продукцию», - отметил он.

В то же время Р. ПИОНТКОВСКИЙ подчеркнул, что восстановление на глобальных и региональных рынках остается неуверенным. В соответствии с этими тенденциями Всемирный банк ожидает лишь умеренного повышения экономического роста в следующем году.

В соответствии с прогнозом ВБ, реальный ВВП в 2011 году составит 4%, в 2012 – 5%.

Как отмечается в прогнозе Всемирного банка, номинальный ВВП Украины в 2010 году составит 1 трлн. 70,8 млрд. грн., в 2011 году - 1 трлн. 222,7 млрд. грн., в 2012 – 1 трлн. 391,7 млрд. грн.

Рост потребления в 2010 году составит 4,2%, в 2011 году – 4,1%, в 2012 году – 5,4%.

Рост экспорта в 2010 году составит 6,2%, в 2011-м – 3,5%, в 2012-м – 4%.

Рост импорта в 2010 году составит 9,1%, в 2011-м – 4,1%, в 2012-м – 5,7%.

Доходы бюджета в 2010 году вырастут на 41%, в 201-м – на 41,8%, в 2012-м – на 41,8%.

Бюджетные расходы в 2010 году составят 47%, в 2011-м – 45,2%, в 2012-м – 44,6%.

Внешний долг Украины в 2010 году составит – 79,8% ВВП, в 2011 году – 70,8% ВВП, в 2012 году – 61,8% ВВП, государственный гарантированный долг Украины в 2010 году составит 39,1% ВВП, в 2011 году – 39,1% ВВП, в 2012-м – 37,7% ВВП.

В то же время директор ВБ по Украине, Белоруссии и Молдове Мартин РАЙЗЕР отметил, что данный прогноз банка учитывает то, что Украина и Международный валютный фонд возобновят свое сотрудничество. По его словам, если этого не произойдет, Всемирный банк готов пересмотреть свой прогноз.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,7%.

По данным Администрации Президента Украины, рост ВВП в январе-мае 2010 года составил 6,1%.