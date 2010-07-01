Межбанк: доллар заметно подорожал

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9040/7,9080 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9070/7,9150 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9130/7,9265 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9053 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2517/0,2520 грн./рубль, к 12:00 цены выросли до 0,2529/0,2532 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2529/0,2533 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,2155 рублей за доллар (+0,0555).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2210/1,2212 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,2328/1,2330 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6505/9,6590 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,7170/9,7330 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 9,7050/9,7140 грн./евро.