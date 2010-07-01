ВБ ожидает от украинской власти проведения реальных реформ

Всемирный банк (ВБ) ожидает от украинской власти реальных действий по реформированию украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

По его словам, в программе экономического развития страны Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА были учтены многие пожелания ВБ.

Однако, по словам М. РАЙЗЕРА, пока не обнародован план конкретных действий по реформированию.

Как отметил представитель Всемирного банка, сегодня все соглашаются с определением проблем, которые стоят перед Украиной. В то же время, когда необходимо принимать какие-то конкретные меры для этого и они затрагивают чьи-то интересы, ситуация осложняется.

По его словам, такое развитие событий типично и для многих других стран.

М.РАЙЗЕР также сказал, что украинской власти необходимо поставить перед собой более жесткие временные рамки для проведения намеченных реформ.