Закон о ГЧП позволит решить проблемы финансирования Евро-2012

Принятый сегодня Верховной Радой закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП) позволит привлечь в экономику Украины больше средств, чем когда-либо поступало от приватизации, а также решить проблемы с финансированием инфраструктурных проектов, в том числе и к Евро-2012.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, теперь главное, чтобы закон о ГЧП не остался на бумаге, а стал действительно работающим документом.

Сложности в его принятии обусловлены тем, что он предлагает новый для Украины механизм сотрудничества между государственными и коммунальными организациями и частными компаниями, считает Н. КОРОЛЕВСКАЯ. При этом государство допускает инвесторов к объектам инфраструктуры (дорогам, мостам, жилищно-коммунальному хозяйству, системе здравоохранения и образования), но продолжает управлять этими объектами, не передавая их в частную собственность.

«Закон о ГЧП позволит привлечь деньги на инфраструктурные проекты, которые сегодня невозможно профинансировать из бюджета. Это значит, что можно будет сдвинуть с места решение проблем, которые годами откладывались из-за того, что были «не по карману» госбюджету, а 100-процентная передача этих сегментов в руки частного сектора была невозможна из-за их стратегического и социального значения», - подчеркнула депутат.

По ее мнению, новый закон позволит мобилизовать ранее неиспользуемые ресурсы у местного, регионального или международного частных секторов, которые ищут возможности для инвестиций в государственный сектор. Особенное значение данный закон имеет для подготовки к Евро-2012, а также – для развития депрессивных регионов. Правда, в последнем случае для усиления механизма ГЧП необходимо принять в ближайшее время законы о территориях перспективного развития и промышленных парках. «Убеждена, что эффект от подобной модели позволит обеспечить наивысшие показатели поступлений инвестиций в депрессивные регионы, где инфраструктурные проблемы требуют принятия безотлагательных мер», – заявила Н. КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О государственно-частном партнерстве".

Закон предусматривает, что государственно-частное партнерство - сотрудничество между государством Украина, Автономной Республикой Крым, территориальными общинами в лице соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления (государственными партнерами), и юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами – предпринимателями (частным партером), которое осуществляется на основе договора в порядке, установленном этим Законом и другими законодательными актами. На стороне частного партнера в договоре, который заключается в рамках государственно-частного партнерства, могут выступать несколько лиц, которые, в соответствии с этим Законом, могут быть частными партнерами. Такие лица несут солидарную ответственность по обязательствам, предусмотренным договором, который заключается в рамках государственно-частного партнерства. Особенности участия на стороне частного партнера нескольких лиц в конкурсах на определение частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства определяются Кабинетом Министров Украины.

Государственно-частное партнерство применяется в таких сферах, как поиск, разведка месторождений полезных ископаемых и их добычи; производство, транспортировка и поставки тепла и распределение и поставки природного газа; строительство и/или эксплуатация автострад, дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос на аэродромах, мостов, путевых эстакад, тоннелей и метрополитенов, морских и речных портов и их инфраструктуры; машиностроение и пр.

Объекты государственно-частного партнерства – объекты, которые находятся в государственной или коммунальной собственности или принадлежат Автономной Республике Крым. Объектами государственно-частного партнерства могут быть существующие, в частности, воспроизводимые (путем реконструкции, модернизации, технического переоснащения) объекты, в том числе участки недр; создаваемые или приобретенные объекты.