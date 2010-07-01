Госдолг Украины по итогам мая уменьшился на 0,8%

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая т.г. составил 323 млрд. 844 млн. 588,14 тыс. грн., или 40 млрд. 863 млн. 154,82 тыс. долл., что на 0,8% меньше показателя на конец апреля 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 199 млрд. 522 млн. 430,15 тыс. грн. (61,61% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 25 млрд. 176 млн. 014,2 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 124 млрд. 322 млн. 157,99 тыс. грн. (38,39%), или 15 млрд. 687 млн. 140,62 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец мая т.г. составил 238 млрд. 593 млн. 957,79 тыс. грн. (73,68%), или 30 млрд. 106 млн. 113,21 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 128 млрд. 362 млн. 202,84 тыс. грн. (39,64%), или 16 млрд. 196 млн. 919 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 110 млрд. 231 млн. 754,95 тыс. грн. (34,04%), или 13 млрд. 909 млн. 194,21 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 85 млрд. 250 млн. 630,35 тыс. грн. (26,32%), или 10 млрд. 757 млн. 041,61 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 71 млрд. 160 млн. 227,31 тыс. грн. (21,97%), или 8 млрд. 979 млн. 095,2 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 090 млн. 403,04 тыс. грн. (4,35%), или 1 млрд. 777 млн. 946,41 тыс. долл.

На протяжении января-мая 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 6 млрд. 959 млн. 975,72 тыс. грн. (2,2%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением. При этом государственный внешний долг уменьшился на 7 млрд. 564 млн. 026,86 тыс. грн. (5,56%), государственный внутренний долг вырос на 19 млрд. 161 млн. 678,18 тыс. грн. (21,04%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 4 млрд. 637 млн. 675,6 тыс. грн. (5,16%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.