Папаика: в июне плательщикам НДС было возмещено 1,3 млрд. грн.

В июне плательщикам налога на добавленную стоимость было возмещено 1,3 млрд. грн. «живыми деньгами».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственной налоговой администрации Украины Александр ПАПАИКА.

«В июне налогоплательщикам было возмещено 1,3 млрд. грн. НДС живыми деньгами. Могут быть отдельные расхождения из-за того, что деньги могут быть в пути. А в целом все живые деньги, которые предусматривались в бюджетной росписи, в порядке возмещения поступили на счета наших субъектов хозяйствования», - отметил он.

Также, по его словам, на сегодня есть недопоступления по налогу на добавленную стоимость. «Он образовался за счет той суммы переплат (НДС – УНИАН) за предыдущие периоды. Где-то за каждый месяц по 1,5 млрд. грн. мы не набрали налогов, которые планировали», - сообщил А.ПАПАИКА.