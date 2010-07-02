АП согласовала проект Налогового кодекса с программой Януковича

Администрация Президента Украины внесла в проект Налогового кодекса предложения, которые согласовывают его с экономической программой главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на представителя Президента в парламенте Юрия МИРОШНИЧЕНКО.

В сообщении отмечается, что детальный анализ принятого в первом чтении проекта Налогового кодекса, проведенный специалистами Администрации Президента Украины, выявил ряд несогласованностей законопроекта с Программой экономических реформ.

Поэтому Ю.МИРОШНИЧЕНКО при подготовке законопроекта ко второму чтению внес предложения относительно изменений и дополнений к проекту Налогового кодекса, направленные на реализацию политики, заложенной в президентской Программе экономических реформ на 2010-2014 годы.

В частности, ввиду того, что проект Кодекса не учитывает такие положения Программы, как введение налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, применение принципа рентного дохода при взимании в бюджет платежей за пользование недрами, предложено поручить Кабинету министров Украины внести до 1 мая 2011 года законопроекты относительно дополнения Кодекса соответствующими положениями.

Ряд положений проекта Налогового кодекса нуждаются в коррекции, поскольку не согласуются с заложенной в Программе политикой относительно дерегулирования и либерализации предпринимательской деятельности.

Так, с целью предотвращения расширения оснований для вмешательства налоговых органов в деятельность субъектов ведения хозяйства и недопущения усиления административного давления на налогоплательщиков предусмотрено исключение из проекта норм относительно введения таких новых форм контрольных мероприятий, как обследование жилья граждан, опросы физических лиц, дорегистрационный визит налоговых органов и органов регистрации, контрольные проверки и тому подобное.

Также сокращается предложенный в проекте кодекса перечень обстоятельств, разрешающих налоговым органам осуществлять документальные выездные внеплановые проверки. Промедление с проведением проверок, что негативно отражается на работе предприятий, будет предотвращать отмена возможности остановки руководителем налогового органа проведения проверок, а также сокращение их длительности.

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины будет настаивать на учете позиции, которая предусматривает, что в случае, если нормы кодекса или другого закона по вопросам налогообложения допускают неоднозначную трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков, решение контролирующих органов принимается в пользу налогоплательщика.

На упорядочение процедуры бюджетного возмещения НДС, в частности, направлено исключение нормы о дифференциации срока возмещения налога и его продления в зависимости от вида осуществленных хозяйственных операций, введение ответственности государства за несвоевременное возмещение НДС. При этом общий срок проведения проверок правомерности заявленных к возмещению сумм НДС предлагается сократить с 60 до 40 дней.

Сужению оснований для проявлений коррупции со стороны работников контролирующих органов будет способствовать предусмотренная в предложениях возможность взыскания доначисленных налоговых обязательств, определенных непрямыми методами, лишь в судебном порядке. Также предлагается исключить норму относительно бесспорного взыскания в бюджет по решению налоговых органов средств плательщика налогов со счета в банке и определить, что такое взыскание можно осуществлять лишь на основании решения суда.

Нормы проекта Налогового кодекса приводятся в соответствие с проектом Бюджетного кодекса в части отмены возможности осуществления непрозрачных неденежных расчетов с бюджетом.

С целью недопущения нарушения конкуренции в предпринимательской среде предлагается не вводить специальные налоговые режимы для плательщиков, которые реализуют отдельные инвестиционные проекты, зарегистрированные в установленном правительством порядке.

Для лиц, которые из-за своих религиозных или другие убеждений отказываются от принятия номера учетной карточки физического лица налогоплательщика, предложено сохранить ранее установленные формы учета налогоплательщиков и других обязательных платежей.

По мнению Ю.МИРОШНЕЧЕНКО, при условии учета соответствующего комплекса изменений и дополнений к проекту Налогового кодекса этот кодекс действительно будет работать на стимулирование экономического развития.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

Оппозиционные политики подвергли острой критике многие положения проекта Налогового кодекса.

Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не получит поддержки в Верховной Раде, и нуждается в серьезной доработке.