ВР изменила условия обеспечения прав вкладчиков комбанков
08:51, 02 июля 2010Финансы
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Закон принят в целом
Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в статью 85 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» относительно обеспечения прав вкладчиков коммерческих банков.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусматривается сокращение с шести до трех месяцев срока действия моратория на удовлетворение требований кредиторов во время работы в банке временной администрации и запрещение распространять мораторий на требования физических лиц относительно выплаты средств по договорам депозитных вкладов банка.
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