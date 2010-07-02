ВР изменила условия обеспечения прав вкладчиков комбанков

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в статью 85 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» относительно обеспечения прав вкладчиков коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается сокращение с шести до трех месяцев срока действия моратория на удовлетворение требований кредиторов во время работы в банке временной администрации и запрещение распространять мораторий на требования физических лиц относительно выплаты средств по договорам депозитных вкладов банка.