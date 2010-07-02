Литвин: на второе чтение Налогового кодекса уйдет 11 дней

К проекту Налогового кодекса поступило такое количество поправок, что Верховная Рада должна рассматривать его во втором чтении 11 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции.

По словам В.ЛИТВИНА, он получил от председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергея ТЕРЕХИНА письмо, в котором речь идет о том, что к проекту Налогового кодекса поступило огромное количество поправок, и сравнительная таблица ко второму чтению будет содержать более 4 тыс. страниц.

“И для того, чтобы законопроект рассмотреть по соответствующей процедуре, нужно 11 дней”, - сказал В.ЛИТВИН.

На шутливый вопрос журналистов, пойдет ли в связи с этим парламент на каникулы в декабре (как известно, текущая сессия должна быть закрыта 9 июля – УНИАН), В.ЛИТВИН ответил: “Я должен сказать, что кто считает необходимым отдыхать, тот уже отдыхает”.

В то же время он добавил, что процесс принятия законопроектов не может длиться бесконечно, потому что может сложиться ситуация, когда “в сессионном зале могут остаться только члены президиума”. Он добавил, что в вопросе рассмотрения проекта Налогового кодекса необходимо “найти золотую середину”.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

Оппозиционные политики подвергли острой критике многие положения проекта Налогового кодекса.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и требует серьезной доработки.