Экспортерам не будут навязывать возврат НДС облигациями

11:41, 02 июля 2010
Финансы
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Заявляет Клюев

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ уверяет, что предприятиям-экспортерам правительство не будет насильно навязывать возврат НДС в виде ценных бумаг вместо «живых» денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером на пресс-конференции в Краматорске (Донецкой обл.), где находился с рабочим визитом.

А.КЛЮЕВ, отвечая на вопрос, как правительство себя поведет в случае, если предприятия-экспортеры откажутся вместо «живых» денег получить от государства облигации в счет погашения долга по невозврату НДС, сказал: «Насилия ни над одним предприятием не будет. Кто хочет воспользоваться этим механизмом, тот и будет пользоваться, кто не хочет – тот пользоваться не будет».

Он еще раз отметил, что этот большой долг по невозвращенному НДС остался еще от предыдущей власти, и сегодня государство предлагает лишь, как вариант, один из способов его погашения через приобретение облигаций.

«Возврат государством НДС предприятиям-экспортерам, конечно, не простой. У нас 25 млрд. долга от старого правительства (осталось), это достаточно тяжело. Но мы со всеми предприятиями находим компромисс», - сказал А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. Для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС правительство намерено выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

По данным ГНАУ, НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). На такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа.

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