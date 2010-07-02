Премии украинских страховщиков сократились до 2,7 млрд. грн.

Чистые страховые премии (валовые премии без учета премий по внутреннему исходящему перестрахованию) украинских страховщиков в I квартале 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года уменьшились на 12,7% - до 2 млрд. 749 млн. грн. (против 3 млрд. 148,2 млн. грн. в январе-марте 2009 года).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Сообщается, что сумма валовых страховых премий украинских страховщиков по итогам I квартала 2010 года составила 4 млрд. 697,7 млн. грн. (на 0,4% больше показателя января-марта 2009 года).

При этом, по данным Госфинуслуг, по итогам прошлого года сумма страховых премий по рисковым видам страхования составила 4 млрд. 533,1 млн. грн. (96% общей суммы валовых страховых премий), а по страхованию жизни – 164,6 млн. грн. (4%).

Также сообщается, что из общего объема валовых страховых платежей 27,6% (1 млрд. 297,9 млн. грн.) страховщики получили от физических лиц, 44% (2 млрд. 067 млн. грн.) от юридических, остальные 28,4% (1 млрд. 332,8 млн. грн.) – от перестраховщиков.

По итогам I квартала 2010 года украинские страховщики направили в перестрахование 2 млрд. 263,6 млн. грн. (в январе-марте 2009 года – 2 млрд. 263,6 млн. грн.), из них: перестраховщикам-нерезидентам – 314,9 млн. грн. (в январе-марте 2009 года - 311,4 млн. грн.), перестраховщикам-резидентам – 1 млрд. 948,7 млн. грн. (в январе–марте 2009 года – 1 млрд. 529 млн. грн.).

Общая сумма страховых выплат компенсированных перестраховщиками по итогам I квартала 2010 года составила 55,7 млн. грн. (в январе-марте 2009 года – 168,4 млн. грн.), в том числе: перестраховщиками-нерезидентами – 37,5 млн. грн. (в январе-марте 2009 года – 57,7 млн. грн.), перестраховщиков-резидентов – 18,2 млн. грн. (в январе-марте 2009 года – 110,7 млн. грн.).

По данным Госфинуслуг, на 1 апреля 2010 года в Украине зарегистрировано 444 страховых компаний, в том числе 374 – рисковых страховщика и 70 компании по страхованию жизни.

В январе-марте 2010 года из Госреестра финучреждений исключены 8 страховых компаний – 6 рисковых страховщиков и 2 компании по страхованию жизни. При этом зарегистрировано всего две новых рисковых страховых компании.