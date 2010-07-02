Налоговики увеличили перечисление в сводный бюджет на треть
13:42, 02 июля 2010Финансы
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За январь-июнь
В сводный бюджет в январе-июне поступило 81,7 млрд. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами, что на треть больше, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.
В ГНАУ также сообщают, что в июне т.г. вследствие предпринятых мер по детенизации доходов физлиц в местные бюджеты поступило 6,008 млрд. грн., что на 17,4%, или на 890,8 млн. грн., больше, по сравнению с июнем 2009 г.
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