Налоговики увеличили перечисление в сводный бюджет на треть

В сводный бюджет в январе-июне поступило 81,7 млрд. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами, что на треть больше, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

В ГНАУ также сообщают, что в июне т.г. вследствие предпринятых мер по детенизации доходов физлиц в местные бюджеты поступило 6,008 млрд. грн., что на 17,4%, или на 890,8 млн. грн., больше, по сравнению с июнем 2009 г.