НБУ: докапитализация украинских банков составит 40 млрд. грн.

Оценочная сумма докапитализации украинских банков по результатам стресс-тестирования составляет 40 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью УНИАН заместитель председателя правления Национального банка Украины Василий ПАСЕЧНИК в ходе Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности», который проходит в Ялте.

«Докапитализация может осуществляться как путем увеличения капитала банка, так и путем улучшения состояния активов», - сказал В.ПАСЕЧНИК.

При этом он отметил, что около 30 млрд. грн. будут докапитализированы за счет денег, оставшаяся сумма – за счет улучшения качества активов.

Зампредседателя Нацбанка отметил, что в ходе проведения стресс-тестирования градация банков проводилась не по группам: они были распределены на банки, которые работают в нормальном режиме, банки, в которых введена временная администрация, и банки, которые были докапитализированы при участии государства.

По его словам, проводилась оценка не только достаточности капитала по сравнению с активами, но и соответствия уставного капитала регулятивному. То есть те банки, у которых уставный капитал превышает регулятивный (согласно законодательству, этого не должно быть), должны увеличить свой капитал первого уровня.

В.ПАСЕЧНИК выразил уверенность в том, что подавляющее большинство банков, которые требуют докапитализации, проведут ее нормально.

«Просто они подошли очень принципиально и критически к формированию резервов, и в связи с этим у них возникла потребность в докапитализации», - сказал В.ПАСЕЧНИК.

Зампредседателя Нацбанка также отметил, что банки, в которых государство недавно получило контроль, также требуют докапитализации. У этих кредитно-финансовых учреждений адекватность капитала находится на приемлемом уровне, но есть вопросы по поводу соответствия и регулятивного капитала.

По словам В.ПАСЕЧНИКА, Нацбанк предоставил результаты стресс-тестирования Международному валютному фонду, который дал им нормальную оценку.

Как сообщал УНИАН, коммерческие банки Украины до 30 апреля 2010 года должны были предоставить в Национальный банк Украины аудит и результаты стресс-тестирования за 2009 год.

Стресс-тестирование проводили аудиторские компании, которые осуществляли аудит годовой финансовой отчетности коммерческих банков.

В рамках стресс-тестирования аудиторская компания проводила оценку достаточности резервов и капитала банка, а также оценку кредитного портфеля банка.