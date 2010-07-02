НБУ обязал банки отчитаться до 9 июля

Национальный банк Украины обязал банки до 9 июля предоставить информацию по состоянию на 1 июля о выполнении резидентами обязательств по кредитам в иностранной валюте, привлеченным от нерезидентов.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам № 09-202/14894 от 2 июля, текстом которого располагает УНИАН.

«Во исполнение требований письма Национального банка Украины от 01.07.2010 №13-210/3481-11264, полученного Главным управлением, с целью анализа факторов влияния на динамику валютного рынка обязываем предоставить до 9 июля 2010 года информацию по состоянию на 01.07.2010 о зарегистрированных Главным управлением договоров о выполнении резидентами перед нерезидентами долговых обязательств по привлеченным от них кредитам и займам в иностранной валюте, которые являются действующими на текущую дату и которыми предусмотрена возможность досрочного погашения кредита», - говорится в документе.