Финуправление Киева предлагает реструктуризировать долги

Киевская городская государственная администрация подготовила и подала на рассмотрение Киевсовета проект решения о реструктуризации внешних заимствований столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании расширенной коллегии КГГА начальник Главного финансового управления администрации Виктор ПАДАЛКА.

По его информации, сегодня внешний долг Киева составляет 700 млн. долларов США. Ежегодно из бюджета столицы на обслуживание внешнего долга тратится 482 млн. грн. Срок погашения заимствований – 2011, 2012 и 2015 годы.

Как отметил В.ПАДАЛКА, внешние заимствования были взяты Киевом в период, когда “поступления специального фонда и погашение обязательств не вызывало сомнений”, но сегодня совсем другая ситуация, которую ухудшает еще и дополнительный “груз”. В частности, речь идет о 1,2 млрд. грн. кредита, которые столица взяла в 2009 году по поручению правительства на погашение долгов за энергоносители. По словам главного финансиста города, в связи с напряженной ситуацией выполнения доходной части столичного бюджета по состоянию на 1 июня 2010 г. Киев не рассчитался за полученную в прошлом году ссуду, долг по которой составляет 1 млрд. 118 млн. грн.

“Сейчас также по поручению правительства мы прорабатываем вопрос получения кредита в размере 2 млрд. грн. для погашения задолженности по разнице в тарифах и привлечения средств для обновления подвижного состава на условиях финансового лизинга или выпуска облигаций на сумму 1,7 млрд. грн. Это приведет к увеличению средств на обслуживание долга в размере еще на 550 млн. грн., и общий объем денег будет составлять 810 млн. грн., а обслуживание внешнего долга стоит нам еще 480 млн. грн.”, - отметил В.ПАДАЛКА.

Ввиду сложной экономической ситуации в Киеве, финансисты КГГА считают нецелесообразным привлечение указанных 2 млрд. грн. кредитных средств и предлагают “предусмотреть их осуществление за счет государственного бюджета”.

“Мы уже подали на рассмотрение сессии горсовета проект решения о реструктуризации внешних заимствований, а по внутреннему кредиту решение вопроса будет зависеть от Кабинета министров Украины - это или предусмотреть деньги в бюджете 2011 года, или пролонгация кредитов еще на 1 год”, - сказал В.ПАДАЛКА.

Как отмечалось на заседании коллегии, без одновременного и немедленного решения вопроса реструктуризации задолженности по внешним заимствованиям со сроком возврата в 2011 и 2012 годах на общую сумму 450 млн. долларов США Киев может оказаться перед реальной угрозой полной несостоятельности выполнять свои долговые обязательства.