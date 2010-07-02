Остаток средств на Едином казначейском счете вырос

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июля составил 7 млрд. 352 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, остаток средств на ЕКС в июне увеличился на 34% против 5 млрд. 478 млн. грн. на 1 июня 2010 года.

Справка УНИАН. По данным Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете на 1 января 2010 года составлял 1 млрд. 055 млн. грн.