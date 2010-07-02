Цены промпроизводителей еврозоны выросли на 0,3%

В мае 2010 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с апрелем 2010 года на 0,3% в зоне евро, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2010 г. по сравнению с маем 2009 г. цены промпроизводителей выросли на 3,1% в еврозоне и на 3,7% в ЕС-27.

В мае 2010 г. по сравнению с апрелем 2010 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,4% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе – не изменились в зоне евро и уменьшились на 0,3% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,8% в обеих зонах, цены на товары длительного пользования выросли на 0,2% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27, на товары кратковременного пользования выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27. Цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в еврозоне и на 0,2% в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в мае 2010 г. по сравнению с апрелем 2010 г. зарегистрирован в Венгрии (3,4%), Кипре (2,0%), Литве (1,3%) и Словении (1,2%). Снижение наблюдалось лишь в Греции (-0,6%), Швеции и Великобритании (по –0,5%).

В мае 2010 г. по сравнению с маем 2009 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 1,7% в еврозоне и на 1,8% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 7,0% в еврозоне и на 8,6% в ЕС-27, полуфабрикаты подорожали на 3,9% в еврозоне и на 3,8% в ЕС-27, цены на товары кратковременного пользования уменьшились на 0,1% в еврозоне, но выросли на 0,2% в ЕС-27, на товары длительного использования выросли на 0,7% в еврозоне и на 1,0% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 0,2% в еврозоне и на 0,5% в ЕС-27.

В мае 2010 г. по сравнению с маем 2009 г. наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован на Мальте (17,0%), в Венгрии (9,1%), Греции (7,3%) и Финляндии (7,1%). Снижение цен зарегистрировано лишь в Словакии (-3,1%) и в Латвии (-1,2%).

В апреле 2010 г. по сравнению с мартом 2010 г. цены промышленных производителей выросли на 1,0% в зоне евро и на 0,8% в ЕС-27.