Клинтон: США надеются, что Украина договорится с МВФ

Соединенные Штаты Америки надеются, что Украина в ближайшее время достигнет договоренности с Международным валютным фондом о выделении очередного транша кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Мы все соглашаемся, что надо принять трудные решения, но надеемся, что Украина и МВФ смогут договориться в недалеком будущем», - сказала Х.КЛИНТОН.

Она также выразила надежду, что бюджетные реформы, которые проводились и будут проводиться в Украине, дадут положительные результаты.

«Мы знаем, как важно внедрять экономические реформы во время, когда существуют сложные экономические обстоятельства. Но мы надеемся, что договоренность таки будет достигнута», - добавила Х.КЛИНТОН.

В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО отметил, что за три последних месяца правительство Украины сделало так много, как только могло сделать любое правительство за это время. В частности, были приняты ряд важных законов с тем, чтобы Украина достигла успеха в переговорах с МВФ. «Мы надеемся, что сегодняшние переговоры нам принесут результат», - сказал он.

Справка УНИАН. Правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере около 19 млрд. дол. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.